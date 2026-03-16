Shenzhou-21, nuova passeggiata spaziale per gli astronauti

L’equipaggio della missione Shenzhou-21 sulla stazione spaziale cinese ha completato la seconda passeggiata spaziale prevista dalla missione. I tre astronauti Zhang Lu, Wu Fei e Zhang Hongzhang hanno lavorato all’esterno della stazione per circa sette ore, concludendo le operazioni alle 19:35 ora di Pechino. Le attività sono state svolte con il supporto del braccio robotico della stazione e di un team di controllo sulla Terra. Durante l’intervento è stato installato un dispositivo di protezione contro i detriti spaziali insieme ad altri lavori tecnici.
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