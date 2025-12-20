Offerte Sky
Taiwan, un uomo armato di coltello uccide 3 persone a Taipei

Mondo

Attacchi con coltello e fumogeni, commessi presumibilmente da un solo uomo nel giro di pochi minuti, hanno scosso venerdì pomeriggio il cuore di Taipei. Il bilancio è di almeno tre persone uccise, morti a cui si aggiunge il presunto responsabile delle aggressioni, avvenute nei pressi di due stazioni della metropolitana.

