Taiwan, un uomo armato di coltello uccide 3 persone a Taipei

Attacchi con coltello e fumogeni, commessi presumibilmente da un solo uomo nel giro di pochi minuti, hanno scosso venerdì pomeriggio il cuore di Taipei. Il bilancio è di almeno tre persone uccise, morti a cui si aggiunge il presunto responsabile delle aggressioni, avvenute nei pressi di due stazioni della metropolitana.
