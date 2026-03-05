Offerte Sky
Cooperante a Erbil: "Popolazione abituata a instabilità"

Mondo

Eliana Hysollari, cooperante Avsi a Erbil, racconta la situazione nel Kurdisatan iracheno. Il nuovo potenziale ingresso in questo conflitto viene vissuto con preoccupazione ma senza panico da una popolazione che - per ragioni storiche e geografiche - ha esperienza a vivere in contesti politicamene instabili.

