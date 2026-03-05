Cooperante a Erbil: "Popolazione abituata a instabilità"

Eliana Hysollari, cooperante Avsi a Erbil, racconta la situazione nel Kurdisatan iracheno. Il nuovo potenziale ingresso in questo conflitto viene vissuto con preoccupazione ma senza panico da una popolazione che - per ragioni storiche e geografiche - ha esperienza a vivere in contesti politicamene instabili.
Prossimi video
Beirut, traffico intenso dopo ordine di evacuazione
Mondo
Guerra Iran, raid Usa-Israele distrugge stadio a Teheran
Mondo
Guerra Iran, Paesi del Golfo chiedono supporto
Mondo
Video della Casa Bianca su X: guerra in Iran come videogame
Mondo
Russia e Ucraina si scambiano 200 prigionieri di guerra
Mondo
Erbil, cinque giorni sotto attacco da droni USA
Mondo
Gerusalemme deserta, bloccate scuole e luoghi di culto
Mondo