Gerusalemme deserta, bloccate scuole e luoghi di culto

A Gerusalemme il Comando del Fronte Interno Israeliano ha annunciato un divieto nazionale di assembramenti pubblici, a causa del timore di un'imminente rappresaglia iraniana. Le restrizioni hanno bloccato le attività nelle scuole, nei luoghi di culto, mentre le sirene hanno risuonato a intermittenza per tutto il giorno accompagnate dal boato dei razzi. Il ministero del Turismo israeliano sta organizzando un servizio di navetta per i pellegrini e i turisti individuali, circa 200, che devono rientrare in Italia. Il servizio, con punti di raccolta per Gerusalemme e Tel Aviv al valico della frontiera egiziana, è attivo da martedì pomeriggio e lo sarà su richiesta anche nei prossimi giorni.