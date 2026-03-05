Gerusalemme deserta, bloccate scuole e luoghi di culto

A Gerusalemme il Comando del Fronte Interno Israeliano ha annunciato un divieto nazionale di assembramenti pubblici, a causa del timore di un'imminente rappresaglia iraniana. Le restrizioni hanno bloccato le attività nelle scuole, nei luoghi di culto, mentre le sirene hanno risuonato a intermittenza per tutto il giorno accompagnate dal boato dei razzi. Il ministero del Turismo israeliano sta organizzando un servizio di navetta per i pellegrini e i turisti individuali, circa 200, che devono rientrare in Italia. Il servizio, con punti di raccolta per Gerusalemme e Tel Aviv al valico della frontiera egiziana, è attivo da martedì pomeriggio e lo sarà su richiesta anche nei prossimi giorni.
Prossimi video
Guerra Iran, Rutte: incidente in Turchia è stato serio, no art. 5 ma NATO vigile
Mondo
Spagna, 171 cittadini evacuati dall’Oman rientrano a Madrid
Mondo
Kallas: UE preoccupata per sicurezza marittima
Mondo
Usa mostrano nave da guerra lanciare missili contro Iran
Mondo
Guerra Iran, Tajani: Italia non è e non sarà in guerra
Mondo
Blackout a Cuba, L’Avana e vaste zone dell’isola senza luce
Mondo
Iran, Usa affondano nave da guerra Iran nell'Oceano Indiano
Mondo