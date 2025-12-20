Siria, Usa colpiscono oltre 70 obiettivi Isis

“Le forze americane hanno colpito più di 70 obiettivi in diverse località della Siria centrale con aerei da combattimento, elicotteri d'attacco e artiglieria. Anche le Forze Armate giordane hanno fornito supporto con jet da combattimento”, si legge in un post su X dell'ammiraglio Brad Cooper, comandante del Centcom.
