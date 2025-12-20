Offerte Sky
Siria, Usa colpiscono oltre 70 obiettivi Isis

Mondo

“Le forze americane hanno colpito più di 70 obiettivi in diverse località della Siria centrale con aerei da combattimento, elicotteri d'attacco e artiglieria. Anche le Forze Armate giordane hanno fornito supporto con jet da combattimento”, si legge in un post su X dell'ammiraglio Brad Cooper, comandante del Centcom.

