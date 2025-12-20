Caso Epstein, pubblicati migliaia di documenti e foto

Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato una parte della "enorme" mole di documenti relativa alle indagini sul caso Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali morto in carcere nel 2019.
