È stato inaugurato il nuovo ponte che collegherà Foz do Iguaçu nello stato del Paraná e Presidente Franco in Paraguay
Prossimi video
Inaugurato ponte internazionale tra Brasile e Paraguay
Mondo
Sydney, bagnini rendono omaggio alle vittime di Bondi Beach
Mondo
Papa: ricchezza terra ingiustamente nelle mani di pochissimi
Mondo
Taiwan, un uomo armato di coltello uccide 3 persone a Taipei
Mondo
Caso Epstein, pubblicati migliaia di documenti e foto
Mondo
Raid di Kiev su impanti nel Mar Caspio, blitz di Mosca su Odessa
Mondo
Siria, Usa colpiscono oltre 70 obiettivi Isis
Mondo