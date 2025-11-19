Trump difende bin Salman sull'omicidio di Khashoggi

Il presidente Donald Trump ha dichiarato che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman non sapeva nulla dell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, avvenuto nel 2018. "A molte persone non piaceva quel signore di cui state parlando, che vi piacesse o meno", ha detto il tycoon nello Studio Ovale rispondendo a una domanda di una giornalista di Abc. "Sono successe delle cose, ma lui non ne sapeva nulla, e possiamo lasciar perdere".
