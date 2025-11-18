Cisgiordania, attacco con coltello a Etzion: morti e feriti

In Cisgiordania un uomo è morto e altri tre sono rimasti feriti nel corso di un attacco con coltello al blocco di Gush Etzion. I due aggressori sono stati uccisi dai soldati dell’esercito israeliano. Le autorità hanno anche scoperto materiali esplosivi, neutralizzati dagli artificieri, all’interno della loro automobile.
