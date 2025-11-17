Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

India, morti diversi operai dopo il crollo di una miniera

Mondo

Almeno cinque lavoratori sono morti e molti altri sono rimasti intrappolati dopo il crollo di una miniera nel distretto di Sonbhadra, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh. L’incidente è avvenuto all’alba di sabato 15 novembre nella cava Krishna nella città di Obra. Sono in corso le ricerche dei dispersi

Prossimi video

India, morti diversi operai dopo il crollo di una miniera

Mondo

Ecuador, nel referendum vince il ‘no’ al ritorno di basi Usa

Mondo

Australia, chiuse più di 70 scuole per sospetto amianto

Mondo

Manildo" La politica su dazi di Trump destabilizza"

Mondo

Usa, proteste a Charlotte dopo il raid dell’immigrazione

Mondo

Voto Cile, ballottaggio tra Jara e l'ultraconservatore Kast

Mondo