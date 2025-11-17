India, morti diversi operai dopo il crollo di una miniera

Almeno cinque lavoratori sono morti e molti altri sono rimasti intrappolati dopo il crollo di una miniera nel distretto di Sonbhadra, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh. L’incidente è avvenuto all’alba di sabato 15 novembre nella cava Krishna nella città di Obra. Sono in corso le ricerche dei dispersi
