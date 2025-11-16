Tensioni Usa-Venezuela, Maduro canta Imagine di John Lennon

Durante un incontro pubblico a Caracas, il presidente venezuelano Maduro ha chiesto ai suoi sostenitori di "fare tutto per la pace, come ha detto John Lennon". E ha intonato la canzone Imagine
