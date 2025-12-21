Offerte Sky
Israele, manifestanti chiedono commissione per il 7 ottobre

Manifestazioni a Tel Aviv contro il governo israeliano, accusato di non assumersi delle responsabilità per il 7 ottobre 2023. I partecipanti chiedono una commissione d’inchiesta statale e le dimissioni del premier Netanyahu. Al centro della protesta anche il mancato recupero del corpo dell’ostaggio israeliano Ran Gvili, ritenuto cruciale per un piano di pace mediato dagli Stati Uniti

