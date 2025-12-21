Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Blue Origin, prima persona in sedia a rotelle nello spazio

Mondo

La compagnia aerospaziale di Jeff Bezos ha segnato una svolta nell’accessibilità allo spazio. Il 20 dicembre, il razzo suborbitale New Shepard ha portato oltre la linea di Kármán Michaela Benthaus, prima persona in sedia a rotelle a raggiungere lo spazio. Ingegnere aerospaziale tedesca dell’Agenzia Spaziale Europea, Benthaus ha subito una lesione spinale nel 2018

Prossimi video

Germania, Magdeburgo ricorda attacco al mercatino di Natale

Mondo

Blue Origin, prima persona in sedia a rotelle nello spazio

Mondo

Guerra Ucraina, Dmitriev: colloqui costruttivi con USA

Mondo

Epstein, Dipartimento giustizia pubblica migliaia di file

Mondo

Ucraina, seconda round di colloqui a Miami

Mondo

Attacco dei ribelli in Colombia, colpito un battaglione

Mondo