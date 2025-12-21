Blue Origin, prima persona in sedia a rotelle nello spazio

La compagnia aerospaziale di Jeff Bezos ha segnato una svolta nell’accessibilità allo spazio. Il 20 dicembre, il razzo suborbitale New Shepard ha portato oltre la linea di Kármán Michaela Benthaus, prima persona in sedia a rotelle a raggiungere lo spazio. Ingegnere aerospaziale tedesca dell’Agenzia Spaziale Europea, Benthaus ha subito una lesione spinale nel 2018