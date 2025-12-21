Magdeburgo ha commemorato il primo anniversario dell’attacco al mercatino di Natale del 20 dicembre 2024, che causò 6 morti e 344 feriti. Centinaia di persone hanno seguito la cerimonia vicino al luogo dell’attacco, formando una catena di luci con candele accese
Prossimi video
Germania, Magdeburgo ricorda attacco al mercatino di Natale
Mondo
Blue Origin, prima persona in sedia a rotelle nello spazio
Mondo
Guerra Ucraina, Dmitriev: colloqui costruttivi con USA
Mondo
Epstein, Dipartimento giustizia pubblica migliaia di file
Mondo
Ucraina, seconda round di colloqui a Miami
Mondo
Attacco dei ribelli in Colombia, colpito un battaglione
Mondo
Nuovo record per la casa di marzapane più grande al mondo
Mondo