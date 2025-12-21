Offerte Sky
Germania, Magdeburgo ricorda attacco al mercatino di Natale

Mondo

Magdeburgo ha commemorato il primo anniversario dell’attacco al mercatino di Natale del 20 dicembre 2024, che causò 6 morti e 344 feriti. Centinaia di persone hanno seguito la cerimonia vicino al luogo dell’attacco, formando una catena di luci con candele accese

