India, treno investe branco: 7 elefanti uccisi

Un treno diretto a Delhi ha travolto un branco di elefanti nel nord-est dell’India, uccidendone sette e ferendone uno, nel distretto di Hojai, in Assam. L’impatto è avvenuto in una zona non segnalata come corridoio faunistico. Il convoglio è deragliato, ma non si registrano feriti tra i passeggeri
