Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Perù, proteste a Lima contro corruzione: giovani in piazza

Mondo

Il 14 novembre centinaia di giovani della Gen Z e lavoratori dei trasporti sono scesi in strada a Lima chiedendo riforme politiche e più sicurezza. La marcia è stata bloccata dalla polizia davanti al Congresso, tre settimane dopo lo stato d’emergenza dichiarato dal presidente José Jeri. Jeri, in carica da ottobre dopo la rimozione di Dina Boluarte, ha promesso una stretta contro il crimine. I manifestanti chiedono però azioni più incisive mentre lo stato d’emergenza scade il 20 novembre.

Prossimi video

Aurora boreale in Alsazia: evento visibile fino a Labaroche

Mondo

Perù, proteste a Lima contro corruzione: giovani in piazza

Mondo

Los Angeles sotto due tempeste: alto rischio di frane

Mondo

Argentina, esplosione vicino a Buenos Aires: nessun morto

Mondo

Premio Balzan 2025, a Berna la cerimonia di consegna

Mondo

Sky TG24 Mondo, la puntata del 14 novembre 2025

Mondo