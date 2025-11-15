Perù, proteste a Lima contro corruzione: giovani in piazza

Il 14 novembre centinaia di giovani della Gen Z e lavoratori dei trasporti sono scesi in strada a Lima chiedendo riforme politiche e più sicurezza. La marcia è stata bloccata dalla polizia davanti al Congresso, tre settimane dopo lo stato d’emergenza dichiarato dal presidente José Jeri. Jeri, in carica da ottobre dopo la rimozione di Dina Boluarte, ha promesso una stretta contro il crimine. I manifestanti chiedono però azioni più incisive mentre lo stato d’emergenza scade il 20 novembre.
