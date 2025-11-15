Argentina, esplosione vicino a Buenos Aires: nessun morto

Il 14 novembre un incendio in tre edifici con prodotti agrochimici ha causato una forte esplosione a Carlos Spegazzini, nella provincia di Buenos Aires. I vigili del fuoco di Tristán Suárez hanno confermato l’assenza di vittime e solo feriti lievi nelle abitazioni vicine. Il sindaco ha riferito che l’origine dell’incendio è ancora ignota, mentre l’aeroporto internazionale di Buenos Aires continua a operare regolarmente.