Usa, intercettata petroliera al largo del Venezuela

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una seconda petroliera salpata dal Venezuela. Secondo quanto riportano i media americani, la Guardia Costiera statunitense ha bloccato la nave in acque internazionali nel Mar dei Caraibi.
