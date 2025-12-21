Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Usa, intercettata petroliera al largo del Venezuela

Mondo

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una seconda petroliera salpata dal Venezuela. Secondo quanto riportano i media americani, la Guardia Costiera statunitense ha bloccato la nave in acque internazionali nel Mar dei Caraibi.

Prossimi video

Usa, intercettata petroliera al largo del Venezuela

Mondo

Il Papa: "Preghiamo perché tutti i bambini vivano in pace"

Mondo

Epstein, oltre alla foto di Trump scomparsi altri 15 documenti

Mondo

Australia, raduno anti-immigrazione a Sydney

Mondo

India, treno investe branco: 7 elefanti uccisi

Mondo

Israele, manifestanti chiedono commissione per il 7 ottobre

Mondo