Il Papa: "Preghiamo perché tutti i bambini vivano in pace"

Questo uno dei passaggi del discorso che il Pontefice ha pronunciato, davanti ai pellegrini riuniti in piazza San Pietro, per la recita dell'Angelus odierno
"Preghiamo insieme perché tutti i bambini del mondo possano vivere nella pace". Lo ha detto Papa Leone XIV davanti ai pellegrini riuniti in piazza San Pietro per la recita dell'Angelus odierno. "Oggi rivolgo un saluto speciale ai bambini e ai ragazzi di Roma. Carissimi, siete venuti con i vostri familiari e con i catechisti per la benedizione delle statuette di Gesù Bambino da collocare nel presepe delle vostre case, delle scuole e degli oratori. Benedico di cuore tutti i Bambinelli" ha poi aggiunto il Pontefice.
