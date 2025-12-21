Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sudafrica, sparatoria vicino a Johannesburg: morti e feriti

Mondo

Una dozzina di uomini armati ha ucciso nove persone e ne ha ferite altre dieci in una taverna di Johannesburg nelle prime ore di domenica 21 dicembre

Prossimi video

Papa Leone benedice i Bambinelli del presepe

Mondo

Sudafrica, sparatoria vicino a Johannesburg: morti e feriti

Mondo

Usa, intercettata petroliera al largo del Venezuela

Mondo

Il Papa: "Preghiamo perché tutti i bambini vivano in pace"

Mondo

Epstein, oltre alla foto di Trump scomparsi altri 15 documenti

Mondo

Australia, raduno anti-immigrazione a Sydney

Mondo