Cina, tornano a casa tre astronauti dopo danni alla capsula

Tre astronauti cinesi sono rientrati nel centro spaziale di Jiuquan dopo oltre una settimana di ritardo. La capsula di rientro prevista era stata danneggiata, probabilmente colpita da detriti spaziali.
