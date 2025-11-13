Trump firma la legge che chiude lo shutdown USA da record

Il 12 novembre il presidente statunitense Donald Trump ha firmato la legge che chiude lo shutdown, durato 43 giorni. La Camera, controllata dai Repubblicani, ha approvato il provvedimento con 222 voti a favore e 209 contrari, ripristinando gli aiuti alimentari e gli stipendi dei dipendenti federali. Trump ha accusato i Democratici di aver «chiuso il governo» per fare pressione sul tema delle assicurazioni sanitarie. I lavoratori federali torneranno in servizio dal 13 novembre, ma la piena ripresa dei servizi resta incerta.
