Taiwan, alluvione dopo tifone Fung-wong: evacuazioni

Il tifone Fung-wong, ormai indebolito, ha colpito la costa orientale di Taiwan con piogge record. Oltre 8.300 persone sono state evacuate e più di 1.000 abitazioni sono state allagate
