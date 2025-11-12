Tokyo, prima borsa Birkin originale venduta per 8,6 milioni

Offerte Black Friday
Il 12 novembre a Tokyo è stata mostrata la prima Birkin originale, creata per Jane Birkin e venduta da Sotheby’s per 8,6 milioni di euro. Il pezzo è stato comprato dalla società giapponese Valuence Japan, che lo esporrà al pubblico dal 19 al 24 novembre. Il CEO Shinsuke Sakimoto ha spiegato che il valore dell’oggetto risiede nella sua storia e nel messaggio che rappresenta. La borsa, disegnata da Jean-Louis Dumas nel 1984, divenne poi un’icona mondiale della moda.

