Il 12 novembre a Tokyo è stata mostrata la prima Birkin originale, creata per Jane Birkin e venduta da Sotheby’s per 8,6 milioni di euro. Il pezzo è stato comprato dalla società giapponese Valuence Japan, che lo esporrà al pubblico dal 19 al 24 novembre. Il CEO Shinsuke Sakimoto ha spiegato che il valore dell’oggetto risiede nella sua storia e nel messaggio che rappresenta. La borsa, disegnata da Jean-Louis Dumas nel 1984, divenne poi un’icona mondiale della moda.
Prossimi video
Gaza City, Croce Rossa cerca resti dopo cessate il fuoco
Mondo
Tokyo, prima borsa Birkin originale venduta per 8,6 milioni
Mondo
Cina, crolla ponte di recente costruzione nel Sichuan
Mondo
Ucraina, evacuati 22 civili da Huliaipole per avanzata russa
Mondo
Kiev sospende ministro coinvolto indagine anticorruzione
Mondo
Sostenibilità aziendale, cosa prevede il pacchetto Ue
Mondo
Terremoto BBC, Trump: Causa per modifiche discorso
Mondo