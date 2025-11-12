Ponte viene scosso violentemente dal tifone

Un video mostra il momento in cui un ponte pedonale è stato scosso dai forti venti del tifone Fung-Wong, che ha colpito le Filippine domenica 9 novembre. Le immagini, girate a Camaligan, documentano l’impatto della tempesta, nota localmente come Uwan. Secondo l’emittente ABS-CBN, il tifone ha provocato almeno cinque vittime e costretto oltre un milione di persone a lasciare le proprie abitazioni, pochi giorni dopo il passaggio del tifone Kalmaegi, chiamato Tino nelle Filippine. Il servizio meteorologico nazionale ha registrato venti sostenuti fino a 185 chilometri orari. (credit Fronie Amador via Storyful)