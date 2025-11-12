Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Islamabad, attacco suicida causa diversi morti e feriti

Mondo

È di almeno 12 morti e 36 feriti il bilancio di una forte esplosione avvenuta all'esterno di un tribunale della capitale pakistana: un "attacco suicida", ha dichiarato il ministro dell'Interno pakistano, Mohsin Naqvi, secondo cui l'attentatore "ha cercato di entrare" nel complesso giudiziario e, non riuscendoci, "di attaccare un veicolo della polizia all'esterno".

Prossimi video

Islamabad, attacco suicida causa diversi morti e feriti

Mondo

"Bataclan, 10 anni dopo": racconto della notte più dura

Mondo

Gaza City, Croce Rossa cerca resti dopo cessate il fuoco

Mondo

Tokyo, prima borsa Birkin originale venduta per 8,6 milioni

Mondo

Cina, crolla ponte di recente costruzione nel Sichuan

Mondo

Ucraina, evacuati 22 civili da Huliaipole per avanzata russa

Mondo