Islamabad, attacco suicida causa diversi morti e feriti

È di almeno 12 morti e 36 feriti il bilancio di una forte esplosione avvenuta all'esterno di un tribunale della capitale pakistana: un "attacco suicida", ha dichiarato il ministro dell'Interno pakistano, Mohsin Naqvi, secondo cui l'attentatore "ha cercato di entrare" nel complesso giudiziario e, non riuscendoci, "di attaccare un veicolo della polizia all'esterno".
