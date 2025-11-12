Offerte Black Friday
Gaza City, Croce Rossa cerca resti dopo cessate il fuoco

Veicoli della Croce Rossa internazionale hanno perlustrato Gaza City oltre la “linea gialla”, la demarcazione temporanea tra Israele e Gaza che segna fino a dove le truppe israeliane si sono ritirate, per recuperare i resti degli ostaggi israeliani

