Caso Epstein, nuove email su Trump: “Sapeva delle ragazze”

Come riporterebbero alcune email pubblicate dai democratici della Commissione di vigilanza della Camera, l'attuale presidente Usa "trascorse ore" a casa del defunto imprenditore Jeffrey Epstein, condannato per abusi sessuali, insieme a una donna “vittima del suo traffico sessuale”.

