Iowa, spettacolare aurora boreale illumina il cielo

Mondo

L’11 novembre il cielo dell’Iowa, negli Stati Uniti, si è acceso di luci verdi e rosa visibili anche sopra Perry. È l’aurora boreale, causata dall’interazione tra il vento solare e il campo magnetico terrestre. Il fenomeno è stato previsto dal NOAA tra l’11 e il 13 novembre. Molti residenti hanno immortalato lo spettacolo con foto e video.

