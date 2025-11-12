Aereo militare turco cade tra Azerbaigian e Georgia: morti

Un aereo C-130 turco, partito dall’Azerbaigian e diretto in patria, si è schiantato in Georgia. A bordo 20 militari, tutti morti. Ankara e Tbilisi hanno avviato un’indagine congiunta
