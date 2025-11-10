Usa, Trump concede grazia a Giuliani ex sindaco New York

Il presidente Donald Trump ha concesso la grazia all'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani e ad altre 76 persone accusate di aver tentato di ribaltare i risultati elettorali del 2020. Secondo le motivazioni del provvedimento, la grazia “pone fine a una grave ingiustizia nazionale”.
