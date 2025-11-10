Due treni si sono scontrati in Slovacchia nella serata di domenica, causando decine di feriti. Unidici persone sono state trasportate in ospedale
Prossimi video
Slovacchia, scontro tra due treni: feriti diversi passeggeri
Mondo
Il super tifone Fung-wong tocca terra nelle Filippine
Mondo
Usa, Senato raggiunge accordo per mettere fine allo shutdown
Mondo
Usa, raggiunto l'accordo per mettere fine allo shutdown
Mondo
Leader Siria al Sharaa per la prima volta alla Casa Bianca
Mondo
Shutdown Usa, continua il caos degli aeroporti
Mondo
Israele, dna conferma rientro corpo soldato Goldin
Mondo