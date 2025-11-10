Pakistan, qualità dell'aria a Lahore definita pericolosa

A Lahore, capitale del Pakistan, lo smog ha avvolto la città facendo raggiungere livelli di qualità dell'aria definiti "pericolosi". Il tasso di inquinamento registrato rappresenta una grave minaccia per la salute dei milioni di abitanti, che sono costretti a limitare le attività all'aperto.
