Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Messico, rilascio di acqua agli USA per evitare dazi del 5%

Mondo

Il Messico ha iniziato a rilasciare acqua agli Stati Uniti per rispettare un trattato di condivisione delle acque vecchio di decenni, in seguito alle pressioni del presidente Donald Trump che ha minacciato tariffe del 5% se l'accordo non fosse stato rispettato.

Prossimi video

Sudan, gli Stati Uniti esortano ad accettare piano di pace

Mondo

Messico, rilascio di acqua agli USA per evitare dazi del 5%

Mondo

Trump annuncia una nuova flotta e nuove navi con il suo nome

Mondo

Voragine in un canale nello Shropshire, barche bloccate

Mondo

Guerra Ucraina, nuova notte di bombardamenti russi

Mondo

Robotaxi riprende servizio dopo blackout San Francisco. VIDEO

Mondo