Durante un discorso al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, lunedì 22 dicembre, l'ambasciatore statunitense Jeffrey Bartos ha esortato il Sudan “ad accettare il piano di pace senza precondizioni, immediatamente”
Sudan, gli Stati Uniti esortano ad accettare piano di pace
