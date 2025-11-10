Proseguono le ricerche dei migranti dispersi a bordo di un'imbarcazione affondata al confine tra Thailandia e Malesia. Intanto sale il bilancio delle vittime, che ha raggiunto quota 11, secondo quanto affermato dalle autorità
Prossimi video
Terremoto Bbc: DG e direttore News costretti a dimissioni
Mondo
Tifone Fung-Wong nelle Filippone: inondazioni e allagamenti
Mondo
Greenpeace, attivisti pro orsi a Bratislava in Slovacchia
Mondo
Antartic Ice Ultra2025, il cinese Ni stabilisce nuovo record
Mondo
Malesia, si ribalta barcone migranti: sale bilancio vittime
Mondo
Slovacchia, scontro tra due treni: feriti diversi passeggeri
Mondo
Il super tifone Fung-wong tocca terra nelle Filippine
Mondo