Kiev, blackout durante intervista di Zelensky al Guardian

Mondo

Durante un’intervista al presidente ucraino Zelensky da parte del giornalista del Guardian Luke Harding, le luci nel palazzo presidenziale di Kiev si sono spente a causa di un’interruzione di corrente. Zelensky ha commentato: “Queste sono le nostre condizioni quotidiane”

