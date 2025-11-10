Durante un’intervista al presidente ucraino Zelensky da parte del giornalista del Guardian Luke Harding, le luci nel palazzo presidenziale di Kiev si sono spente a causa di un’interruzione di corrente. Zelensky ha commentato: “Queste sono le nostre condizioni quotidiane”
Kiev, blackout durante intervista di Zelensky al Guardian
