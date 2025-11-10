Greenpeace, attivisti pro orsi a Bratislava in Slovacchia

Un gruppo di attivisti di Greenpeace ha bloccato l’ingresso del Ministero dell’Ambiente slovacco a Bratislava, per protestare contro il piano di abbattimento degli orsi bruni. Una ventina di manifestanti hanno esposto striscioni chiedendo un “giorno di pausa” per la natura. Il governo slovacco ha autorizzato l’abbattimento di 350 orsi quest’anno, di cui 180 già uccisi a ottobre. Greenpeace ha presentato un reclamo alla Commissione europea, avvertendo che l’operazione mette a rischio la fauna vicino al confine con la Polonia