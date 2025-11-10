Francia, Sarkozy fuori carcere: concessa libertà vigilata

A Parigi l’ex presidente Sarkozy ha lasciato il carcere de la Santé su decisione della Corte d'appello di Parigi. Sarkozy era stato condannato a cinque anni di reclusione per il caso dei finanziamenti dalla Libia e ne era stata stabilita l’incarcerazione per evitare la manomissione delle prove. La Corte ha ora disposto invece la "sorveglianza giudiziaria” per l'ex presidente.
