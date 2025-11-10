Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Francia, Sarkozy fuori carcere: concessa libertà vigilata

Mondo

A Parigi l’ex presidente Sarkozy ha lasciato il carcere de la Santé su decisione della Corte d'appello di Parigi. Sarkozy era stato condannato a cinque anni di reclusione per il caso dei finanziamenti dalla Libia e ne era stata stabilita l’incarcerazione per evitare la manomissione delle prove. La Corte ha ora disposto invece la "sorveglianza giudiziaria” per l'ex presidente.

Prossimi video

Timeline, il fenomeno K-Pop e la cultura coreana che conquista il mondo

Mondo

Francia, Sarkozy fuori carcere: concessa libertà vigilata

Mondo

In Ecuador rivolta nel carcere di Machala: 60 vittime

Mondo

Esplode auto alla metro Red Fort a New Delhi, almeno 8 morti

Mondo

Gaza, un mese dopo tregua popolazione è ancora allo stremo

Mondo

India, esplosione a Nuova Delhi: almeno 8 morti

Mondo