India, esplosione a Nuova Delhi: almeno 8 morti

Almeno otto morti e undici feriti in un’esplosione avvenuta vicino al Forte Rosso di Nuova Delhi, storica fortezza di epoca Mughal. La deflagrazione è partita da un’auto parcheggiata in una zona affollata. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Le fiamme, prontamente domate dai vigili del fuoco, hanno coinvolto diversi veicoli