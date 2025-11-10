Offerte Black Friday
Antartic Ice Ultra2025, il cinese Ni stabilisce nuovo record

Mondo

Il cinese Yusheng Ni ha stabilito un nuovo record antartico di 160,9 km per l'Antartide all'Antarctic Ice Ultra 2025 con un tempo di 22:40:46. Battuto il precedente record di 23:22:57 stabilito nel 2024 da Paul Johnson e Rob Sembiante.

