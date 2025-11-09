Malesia, affonda nave di migranti: centinaia di dispersi

Centinaia di persone risultano disperse dopo che una imbarcazione è affondata al confine tra Thailandia e Malesia. Secondo l'autorità marittima malese, sono stati recuperati dieci sopravvissuti e il corpo di una donna morta nell’incidente
