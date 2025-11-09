India, una fitta coltre di smog ricopre Nuova Delhi

Una fitta coltre di smog ha ricoperto il cielo di Nuova Delhi, riducendo la visibilità in diverse zone della capitale indiana
