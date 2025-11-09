Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Filippine, allerta massima per il super tifone Fung-wong

Mondo

Il super tifone Fung-wong, chiamato localmente Uwan, minaccia le Filippine con piogge torrenziali e venti distruttivi. Evacuazioni in corso soprattutto nei villaggi costieri

Prossimi video

Filippine, allerta massima per il super tifone Fung-wong

Mondo

Brasile, tornado devasta Rio Bonito: morti e feriti

Mondo

Shutdown Usa, Stati Uniti nel caos con migliaia di voli cancellati

Mondo

Proteste negli Usa per arresto choc dell'Ice

Mondo

Tifone Kalmaegi in Vietnam: 5 morti e migliaia di evacuati

Mondo

Brasile, tornado investe Stato di Parana: morti e feriti

Mondo