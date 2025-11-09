Offerte Sky
Cile, a Santiago migliaia in marcia per i diritti LGBTQ+

Mondo

A una settimana dalle elezioni presidenziali, Santiago ha ospitato l’annuale marcia a sostegno della comunità LGBTQ+. Migliaia di persone hanno chiesto più tutele e una legge antidiscriminazione più efficace, denunciando la fragilità dei diritti civili in Cile

