Nella provincia turca di Kocaeli un incendio divampato all’interno di un deposito di profumi ha provocato la morte di almeno sei persone. I testimoni presenti sul posto hanno dichiarato di aver sentito un’esplosione e visto persone in fiamme uscire dalla struttura. Le autorità hanno avviato un'indagine per accertare le cause dell’incendio.
Prossimi video
Turchia, incendio in deposito di profumi: 6 morti
Mondo
Guerra Ucraina, massiccio attacco russo su infrastrutture
Mondo
Shutdown Usa, migliaia i voli cancellati nel Paese
Mondo
Hawaii, l'eruzione del vulcano Kilauea: attesa fase esplosiva. VIDEO
Mondo
Trump esenta Ungheria dalle sanzioni su energia per un anno
Mondo
Messico, proteste a Uruapan dopo l’uccisione del sindaco
Mondo
Kharkiv, raid russo distrugge stazione di servizio; 5 feriti
Mondo