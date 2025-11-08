Turchia, incendio in deposito di profumi: 6 morti

Nella provincia turca di Kocaeli un incendio divampato all’interno di un deposito di profumi ha provocato la morte di almeno sei persone. I testimoni presenti sul posto hanno dichiarato di aver sentito un’esplosione e visto persone in fiamme uscire dalla struttura. Le autorità hanno avviato un'indagine per accertare le cause dell’incendio.