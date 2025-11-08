Offerte Sky
Kharkiv, raid russo distrugge stazione di servizio; 5 feriti

Mondo

Il 7 novembre un raid aereo russo ha colpito un sobborgo di Kharkiv, distruggendo una stazione di servizio e ferendo cinque persone, secondo il governatore regionale Oleh Syniehubov. I soccorritori hanno lavorato tra le macerie e un grande cratere è visibile accanto all’edificio danneggiato. L’attacco, compiuto con una bomba a guida aerea, ha causato gravi danni. Mosca rivendica ora il controllo del 19% del territorio ucraino.

