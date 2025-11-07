Installazioni shock ad Amsterdam contro la crisi climatica

All’alba di giovedì 6 novembre l’artista francese James Colomina ha installato due statue nei canali di Amsterdam per denunciare l’emergenza climatica. Una raffigura un bambino che scrive “waterline”, l’altra un uomo che affoga con una bandiera “I’m fine”. “Non è più politica, è sopravvivenza”, ha detto l’artista. Le opere hanno sorpreso i turisti, spingendo molti a riflettere sulla gravità della crisi.