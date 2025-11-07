Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Installazioni shock ad Amsterdam contro la crisi climatica

Mondo

All’alba di giovedì 6 novembre l’artista francese James Colomina ha installato due statue nei canali di Amsterdam per denunciare l’emergenza climatica. Una raffigura un bambino che scrive “waterline”, l’altra un uomo che affoga con una bandiera “I’m fine”. “Non è più politica, è sopravvivenza”, ha detto l’artista. Le opere hanno sorpreso i turisti, spingendo molti a riflettere sulla gravità della crisi.

Prossimi video

Filippine, in arrivo tempesta Fung-Wong dopo tifone Kalmaeg

Mondo

Palestina, Gaza soffocata dai rifiuti e dall’inquinamento

Mondo

Usa, Nancy Pelosi annuncia il ritiro dal Congresso

Mondo

Installazioni shock ad Amsterdam contro la crisi climatica

Mondo

Il tifone Kalmaegi arriva in Vietnam

Mondo

Alpinisti Nepal, i soccorritori: ricerche sospese, esito negativo 5 dispersi

Mondo