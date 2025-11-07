Filippine, in arrivo tempesta Fung-Wong dopo tifone Kalmaeg

Un grafico radar meteorologico mostra la tempesta Fung-Wong in avvicinamento da est verso le Filippine. Le autorità hanno innalzato l’allerta in aeroporti e centri operativi: il ciclone potrebbe diventare un super tifone e colpire il nord del Paese tra domenica sera e lunedì mattina. Pochi giorni fa il tifone Kalmaegi aveva provocato 135 dispersi e 96 feriti