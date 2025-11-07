Cop30 in Brasile, appello Principe William per il clima

Il principe William ha esortato i leader mondiali riuniti a Belém, in Brasile, in occasione della Cop30, a non sprecare l’opportunità di agire contro la crisi climatica. Ha avvertito che il pianeta è “pericolosamente vicino ai punti di non ritorno”, citando lo scioglimento dei ghiacci polari, la perdita dell’Amazzonia e il collasso delle correnti oceaniche. “Siamo la generazione che può invertire la rotta”, ha dichiarato.
