Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cop30 in Brasile, appello Principe William per il clima

Mondo

Il principe William ha esortato i leader mondiali riuniti a Belém, in Brasile, in occasione della Cop30, a non sprecare l’opportunità di agire contro la crisi climatica. Ha avvertito che il pianeta è “pericolosamente vicino ai punti di non ritorno”, citando lo scioglimento dei ghiacci polari, la perdita dell’Amazzonia e il collasso delle correnti oceaniche. “Siamo la generazione che può invertire la rotta”, ha dichiarato.

Prossimi video

Il tifone Kalmaegi arriva in Vietnam

Mondo

Alpinisti Nepal, i soccorritori: ricerche sospese, esito negativo 5 dispersi

Mondo

Casa Bianca, Gordon Findlay sviene nello Studio Ovale Trump

Mondo

Cop30 in Brasile, appello Principe William per il clima

Mondo

Spagna, banda venezuelana Tren de Aragua: 13 arresti

Mondo

Nepal, ricerche alpinisti concluse con esisto negativo

Mondo